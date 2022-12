Ucraina, Regina Elisabetta, Piero Angela: la classifica delle parole più cercate su Google nel 2022 in Italia

La guerra in Ucraina e la morte della Regina Elisabetta sono i temi più ricercati su Google in Italia nel 2022. Il motore di ricerca, come ogni anno, ha stilato la classifica delle parole più googlate, ma non sorprende che nelle prime tre posizioni ci siano, Ucraina, Regina Elisabetta e Russia Ucraina: la guerra, perché spaventa il mondo e ha provocato una serie di conseguenze sul piano energetico, e l'amata Regina, perché la sua morte ha destato un'onda di commozione per una settimana intera.

Top ten

Al quarto posto ci sono i sempre popolari Australian Open, uno dei tornei di tennis più famosi al mondo, ed al nono posto il match Italia-Macedonia, la partita che ha decretato l'esclusione della Nazionale dai Mondiali del Qatar. E poi la politica, tra gli interessi degli italiani, che hanno cercato informazioni sulle Elezioni 2022. Ancora lo spettro della guerra su Google, con la ricerca di Putin, per fortuna seguito da un personaggio non temuto come il presidente russo, ma molto amato, e cioè Piero Angela, il giornalista scientifico scomparso quest'anno. In ottava posizione la sopresa dell'ultimo festival di Sanremo, Drusilla, mentre all'ultimo posto, Blanco, il cantante che ha vinto Sanremo 2022 insieme a Mahmood.

Personaggi

Ecco che nella top ten dei personaggi su Google 2022, gli italiani hanno cercato in primis, Putin, e ancora tornano Drusilla e Blanco, ma poi il campione di tennis italiano, Sinner, il giocatore Djokovic, il tennista romano Berrettini,



Cantanti

Dybala, il partecipante al GF Vip Marco Bellavia ed infine l'attrice Ornella Muti.

I cantanti più di tendenza sono tutti legati al Festival di Sanremo, dove Blanco e Mahmood sono al top ed al terzo posto l'intramontabile Gianni Morandi è ancora terzo, seguito da Iva Zanicchi, Ana Mena, Irama, Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista, Gianluca Grignani, Achille Lauro.

Attori

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli OScar 2022, passerà alla storia ed infatti l'attore è al primo posto tra gli attori più cercati. Al secondo posto, curiosa la posizione di Gianluca Gori (in arte Drusilla), ed in terza posizione Vanessa Incontrada, poi Luca Marinelli, Maria Chiara Giannetta, Chris Rock, Lorena Cesarini, Michael J Fox, Evan Peters, Giovanna Ralli.