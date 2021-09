Google, su Mappe controllo di incendi e clima. Arriva l'app Address Maker: assegna indirizzo a chi non ce l'ha, test in Africa

Anche internet, fa quello che può per affrontare la crisi climatica. Arrivano su Google Maps il dettaglio degli incendi e delle informazioni sul clima, ma anche la possibilità per chi non ce l'ha di avere un proprio indirizzo, con test già partito in alcune comunità africane. «Con l'Intelligenza artificiale di Google e le informazioni sulla mappatura, le persone e le organizzazioni di tutto il mondo possono accedere a informazioni utili e affidabili necessarie per fare progressi nell'affrontare sfide globali come il cambiamento climatico», spiega la società all'evento Search On. Riguardo gli incendi, ci sarà su Maps la possibilità di avere informazioni più dettagliate, utili nei momenti di emergenza: cliccando sul segnale di un fuoco si avrà una situazione delle risorse messe in campo dalle autorità locali, le evacuazioni significative, il contenimento, quanti acri sono stati bruciati e quando tutte queste informazioni sono state aggiornate.

Sarà disponibile a partire da questa settimana sui dispositivi Android, mentre la versione iOS e desktop è in arrivo a ottobre. Sul clima, invece, la funzione Tree Canopy Insights si estende a 100 nuove città entro il 2022: utilizza immagini aeree e capacità avanzate di intelligenza artificiale per identificare i luoghi a maggior rischio di sperimentare temperature in rapido aumento, alle informazioni avranno accesso i governi locali. Arriva poi la nuova app Address Maker, con cui governi e Ong potranno assegnare indirizzi a persone e comunità in tutto il mondo che non ne hanno. I governi e le Ong in Gambia, Kenya, India, Sud Africa e Stati Uniti stanno già sperimentando questa funzione.