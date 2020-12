Google Down, saltano Gmail, YouTube e Classroom in tutta Europa. Caos didattica a distanza

Google down, gli utenti del colosso di Mountain View stanno riscontrando problemi in alcune delle funzionalità più gettonate del momento, come Meet e Classroom, molto utilizzate per la didattica a distanza. Per questo motivo studenti di mezza Italia hanno visto le loro video-lezioni saltare improvvisamente. Problemi anche per YouTube, così come per Gmail e Drive. Le segnalazioni sui social si moltiplicano con il passare dei minuti e anche il sito DownDetector certifica il mancato funzionamento di Google. I disservizi sono cominciati alle 12.45, ora italiana, e in tutta Europa diversi utenti hanno lamentato l'impossibilità di usufruire di alcune funzionalità importanti per lavoro e scuola. E sui social, intanto, si fa largo l'ipotesi di un attacco hacker.

APPROFONDIMENTI TECNOLOGIA Google down, problemi per la didattica a distanza TECNOLOGIA Google Pixel 4, ecco il nuovo smartphone "reattivo"

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA