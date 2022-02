Facebook e Instagram potrebbero chiudere in Europa? Meta, l'ultimo giallo

Mark Zuckerberg, nel rapporto annuale della società alla Sec, avrebbe ventilato l'ipotesi di chiudere Facebook e Instagram in Europa qualora non dovesse esser risolta la diatriba sui dati personali. Se a Meta - il colosso statunitense che controlla i servizi di rete di Facebook, Instagram e i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger - non verrà concessa l'opzione di trasferire, conservare e usare i dati dei suoi utenti europei sui server americani, allora il colosso potrebbe essere costretto a chiudere alcune delle sue attività in Ue.

Le parole di Meta

«Non abbiamo assolutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci dall'Europa», ha riferito un portavoce di Meta. «Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lungo termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue, e come più di 70 altre aziende in una vasta gamma di settori, mano mano che la situazione si evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale impatto sulle nostre operazioni europee».

«Semplicemente Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e servizi - aggiunge il portavoce della società - si basa sul trasferimento di dati tra l'Ue e gli Stati Uniti per poter offrire servizi globali. Come altre aziende, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo (Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure di protezione dei dati».