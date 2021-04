Facebook e Instagram down per mezz'ora: è il terzo blackout in due settimane

Facebook e Instagram down questa sera per circa mezz'ora in diverse zone del mondo. Moltissimi utenti hanno segnalato - come certificato dal sito specializzato Downdetector - l'impossibilità di utilizzare i due social di Marck Zuckerberg a partire dalle ore 23.15 circa dell'8 aprile 2021. Aprendo le app, infatti, il feed non rispondeva o appariva un messaggio di errore. Come spesso accade in questi casi, l'hashtag che segnala il malfunzionamento è diventato virale su Twitter: #instagramdown e #facebookdown sono andati in tendenza. Si tratta del terzo down in due settimane per i social network. Facebook e Instagram hanno ripreso a funzionare regolarmente intorno alle 23.50.

APPROFONDIMENTI DISSERVIZI Instagram down, problemi in molte zone in Italia: 7 giorni fa il... I DISAGI Twitter down per mezz'ora, impossibile scorrere la timeline per... SOCIAL WhatsApp, l'ultimo accesso dei contatti «non... SOCIAL Instagram e Facebook down, problemi per molti utenti. «Al... ANNUNCIO UFFICIALE Facebook down, problemi risolti. Su Instagram: «Siamo... ECONOMIA Facebook, WhatsApp e Instagram down in mezzo mondo SOCIALTILT WhatsApp, Instagram e Facebook down per 3 ore: domenica nera dei...

#instagramdown:

Perché da alcuni minuti Instagram sta riscontrando dei disservizi: diversi utenti segnalano infatti l'impossibilità di aggiornare il feed e caricare storie pic.twitter.com/h8QvVHzIWz — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 8, 2021