Più rottami, meno emissioni: la strategia dell'industria siderurgica tedesca

Più rottami e meno emissioni di anidride carbonica. È questa la formula studiata da Thyssenkrupp, gruppo siderurgico tedesco, che ha dato vita a un progetto grazie al quale userà rottami nei suoi altiforni per aiutare l'ambiente. L'iniziativa, promossa insieme a Tsr (una filiale dello specialista del riciclaggio Remondis) ha come obiettivo quello di sviluppare un prodotto riciclato che permetterà di utilizzare proporzioni più elevate di rottami nella cottura dell'acciaio. Utilizzando una tonnellata di questo materiale si potrebbe risparmiare circa una tonnellata di Co2. Negli altiforni, il coke e il carbone sono usati come agenti riducenti per rimuovere l'ossigeno dal minerale di ferro ad alte temperature. Il rottame potrebbe sostituire parte del carbone e quindi ridurre le emissioni di CO2. I rottami metallici provengono di solito da veicoli o elettrodomestici rottamati con un alto contenuto di acciaio.

Tuttavia, questo prodotto di riciclaggio non è abbastanza puro per essere utilizzato nella fabbricazione di acciaio di alta qualità. Tsr prevede di sviluppare un processo per rimuovere le sostanze che arrivano come elementi secondari con il rottame. La produzione di acciaio genera grandi quantità di gas dannosi per il clima. L'impianto Thyssenkrupp di Duisburg, nella Germania occidentale, è responsabile del due per cento delle emissioni di Co2 del paese. L'utilizzo di una quota maggiore di rottami è solo un passo verso una produzione di acciaio senza anidride carbonica. Thyssenkrupp e altri produttori stanno quindi sviluppando processi di produzione in cui il carbone è sostituito dall'idrogeno.