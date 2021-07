Livorno, arriva il drone a caccia di amianto. Il sindaco: «Verso città sostenibile»

«Con questa sofisticata tecnologia - ha affermato il sindaco - Livorno diventerà ambientalmente sostenibile. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale». L'assessora all' Ambiente Giovanna Cepparello ha aggiunto che «pensiamo di triplicare gli interventi di rimozione dell'amianto, da cui la città deve liberarsi». Con il coordinamento dell'ufficio Ambiente del Comune di Livorno, il drone sarà pilotato dalla società Aerodron specializzata nella realizzazione di servizi di rilevazione aerea attraverso i sistemi Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) nel rispetto delle normative sul volo stabilite dall'Enac (Ente nazionale aviazione civile che agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia).