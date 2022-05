Digitale terrestre, risintonizzare i canali: come fare. In 5 Regioni va risintonizzata la tv oppure serve il decoder La guida e i bonus

Nuovo digitale terrestre: cosa cambia dal primo maggio 2022.

Dal 1° maggio la vostra tv non risponde più al telecomando? Nebbia di pixel al posto del canale cercato oppure canali improbabili si sono sosituiti nottetempo a quelli tradizionali della Top 9. Allora vuole dire che abitate in Lazio, Campania, Liguria, Toscana e Umbria dove è iniziata l'ultimo capitolo della risintonizzazione delle frequenze del digitale terrestre. Un processo legato al digitale terrestre che durerà fino al 30 giugno quando anche queste in queste cinque regioni srà terminato l'allineamento che ha già interessato le altre quindici regioni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Televisione. La grande beffa dei decoder e della ricezione in HD:... LA RISPOSTA Digitale terrestre e risintonizzazione dei canali in Hd: cosa cambia... TV Televisione digitale: oggi è il giorno dello switch off: cosa... ALLARME CORECOM Nuovo digitale terrestre: dall'8 marzo un milione di famiglie...

Digitale terrestre: come risintonizzare i canali

Che cosa cambia: al guida alla tv e al bonus decoder

La vostra tv è già pronta per il digitale terreste digitale terrestre di seconda generazione (Dvb-T2 - Hevc Main10) oppure ha bisogno di un decoder qui l'elenco delle tv.

Detto che il nuovo standard Mpeg4 H.264 per l'alta definizione non è stato "importato" in tutti canali, lo avranno sicuramente i primi tre canali Rai (Rai1, Rai2 e Rai3), i tre principali di Mediaset (Canale 5, Italia1 e Rete 4) e i canali Discovery Nove (tasto 9), Real Time (tasto 31), Food Network (tasto 33), Giallo (tasto 38), K2 (tasto 41), Frisbee (tasto 44), DMAX (tasto 52), Motor Trend (tasto 59).

Inoltre il canale Rai 1 HD, ora al numero 501, sarà spostato al numero 1. Dal 20 ottobre 2021 è scattato lo switch off con il passaggio dalla codifica Mpeg2 alla codifica Mpeg4. I canali interessati sono Rai Movie, Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Scuola, Rai Premium e Rai Sport+HD. Inoltre Italia 2, Boing Plus, Virgin Radio Tv, Radio 105, R 101 Tv e TgCom 24.

Se il vostro apparecchio televisivo è abbastanza recente potete provare a risintonizzare automataticamente tutti canali, l'operazione non è troppo complicata. Va seguito il menu "impostazioni". Bastano pochi minuti.

Se l'operazione non va a buon fine potete comunque tentare di tenere il televisore comprando un decoder sfruttando magari i bonus varati dallo Stato.

Come fare

Per risintonizzare i canali basta andare nel menù principale della tv, tramite il telecomando. Qui, di solito nel sotto menù “impostazioni” o “configurazione”, si troverà l’opzione “sintonizzazione canali” o simile. A questo punto basta scegliere “sintonizzazione automatica” e lasciar fare al televisore.

Dall'anno prossimo, a ogni modo, tutti canali saranno trasmessi solo sul digitale terrestre di seconda generazione perche l'Europa ha deciso di cedere la banda 700 MHZ alla telefonia mobile