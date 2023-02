Cybersicurezza, le regole per navigare su internet e sui social sicuri: dalla scelta delle password al riconoscimento delle fake news

Navigare sicuri e consapevoli su internet e sui social è possibile? Questo è l'obiettivo del Manifesto “Ma siamo sicuri? A scuola di cybersecurity”, promosso dalla Ludoteca del Registro.it e dal suo team di ricercatori del CNR per aiutare studentesse e studenti ad acquisire una maggiore consapevolezza nell'uso della rete. Il digitale è fondamentale per formarsi, divertirsi e lavorare, è un moltiplicatore di opportunità ma presenta rischi e pericoli ormai evidenti che bisogna imparare a riconoscere e gestire.

Cybersicurezza, le regole per navigare sicuri

Le regole base della cybersicurezza sono parte integrante del processo di acquisizione delle competenze digitali. Per questo nasce il Manifesto, un decalogo semplice e diretto che contiene elementi essenziali perché ragazze e ragazzi possano navigare sicuri, evitando quei comportamenti che possono mettere a rischio i dati personali o coinvolgerli in relazioni e contesti nocivi: dalla scelta della password di accesso ai propri profili social ai consigli su come individuare le fake news o i tentativi di phishing, all'invito ad una maggiore riflessione prima di condividere o commentare contenuti sui social, senza dimenticare l'importanza di chiedere aiuto quando ci si trova in una situazione di rischio a causa di interazioni in rete. Imparare a selezionare fonti affidabili e a custodire i propri codici di accesso, fermarsi a riflettere prima di condividere o mettere un like, aiutare anche amici e familiari ad affrontare con maggiore consapevolezza la rete.

Il Manifesto

Sono queste alcune delle regole del primo Manifesto per la sicurezza online di studentesse e studenti, uno strumento prezioso che la Ludoteca del Registro.it (l'organismo che assegna e gestisce i domini a targa italiana, gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha curato con il giornalista Giampaolo Colletti e mette a disposizione di docenti e studenti alla vigilia del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea. “Da oltre 10 anni la Ludoteca persegue sempre lo stesso obiettivo, diffondere la cultura di internet tra le giovani generazioni – spiega Anna Vaccarelli, Responsabile Relazioni Esterne del Registro.it e del Progetto Ludoteca – e con questo manifesto vogliamo contribuire attivamente alla preparazione dei nostri giovani in materia di cybersecurity e migliorare ulteriormente la loro conoscenza personale dei rischi e delle opportunità della Rete”. La Ludoteca del Registro.it è impegnata da molti anni per favorire un approccio consapevole e responsabile delle giovani generazioni nei confronti di internet e dei social media. Le attività principali della Ludoteca sono laboratori gratuiti nelle scuole, seminari per insegnanti e genitori, realizzazione di materiali didattici e di progetti speciali. Il Manifesto “Ma siamo sicuri? A scuola di cybersecurity” è stato redatto con il prezioso contributo di docenti, studenti, ricercatori ed esperti digitali.