Covid, una pittura lo neutralizza in soli 15 minuti: non genera modifiche genetiche

Arriva la pittura che in soli 15 minuti è in grado di neutralizzare il Covid-19. La novità importante contro il coronavirus arriva da Airlite che si conferma all'avanguardia nella sanificazione delle superfici architettoniche e nella purificazione dell'aria. La ricerca condotta con il Laboratorio BLS3 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare «Celio» mostra come l'applicazione di Airlite sulle superfici permetta di neutralizzare il virus Sars-CoV2 in soli 15 minuti, senza generare modifiche genetiche e lasciandole sanificate in continuo.

Covid, disinfezione intelligente con robot

«Ringrazio il Gen. Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della Sanità Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa e il Gen. Florigio Lista, Responsabile Scientifico dei laboratori del Policlinico Militare Celio per avere sviluppato una procedura innovativa di misurazione dell'efficacia della nostra tecnologia e per avere messo a disposizione la competenza scientifica e le attrezzatura all'avanguardia dei suoi laboratori», afferma Massimo Bernardoni, co-fondatore e Direttore Ricerca e Sviluppo della società. «Grazie al loro lavoro è stato possibile determinare il livello di efficacia di Airlite nella neutralizzazione degli effetti del virus SARS-CoV2 sulle superfici». I test condotti hanno attestato la capacità di Airlite di rendere inattivo, dopo solo 15 minuti il ceppo virale del Sars-CoV2. In precedenza erano stati effettuati test su altri ceppi virali, come lo Human Coronavirus (NL63), i virus della famiglia H1N1 e quelli della famiglia Enterovirus EN71. La collaborazione con la Sanità Militare ha permesso di testare anche il più pericoloso SARS-CoV2.