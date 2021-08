Cina- Vietnam, accordo per batterie auto elettriche: partnership tra due grandi società nel settore dei veicoli green

Cresce il mercato delle auto elettriche in tutto il mondo. La casa automobilistica vietnamita VinFast ha stretto un accordo con la società cinese Gotion High-Tech per la ricerca e la produzione di batterie per veicoli elettrici. Lo ha reso noto oggi la Vietnam News Agency. L'agenzia di stampa ha riferito che, secondo un accordo d'intesa appena firmato, le due società lavoreranno alla costruzione del primo impianto di batterie al fosfato di ferro di litio (Lfp) in Vietnam, citando una dichiarazione rilasciata oggi da Vinfast. L'articolo afferma che la tecnologia Lfp al momento è la più popolare nel mercato globale delle batterie per mezzi elettrici, grazie ai vantaggi che includono sicurezza, prezzi competitivi e idoneità per auto elettriche di piccole e medie dimensioni.

La cooperazione con Gotion High-Tech, un produttore di batterie leader nel mondo, rientra nell'impegno di Vinfast verso lo sviluppo di una nuova linea di prodotti di auto elettriche intelligenti e l'autonomia della catena di approvvigionamento, come ha precisato Thai Thi Thanh Hai, vice presidente di Vingroup, la società che controlla Vinfast. Questo accordo contribuirà anche alla realizzazione dell'obiettivo generale di Vinfast di stabilire un ecosistema di energia pulita e di ridurre le emissioni di carbonio in Vietnam e nel mondo, ha commentato Hai.