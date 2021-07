Cina, test veicoli senza conducente in autostrada: apertura graduale di nuovi tratti

A Pechino le auto senza conducente presto potranno circolare sulle autostrade per eseguire i test di guida dato che l'autorità municipale ha approvato l'apertura graduale di diversi tratti autostradali a questo tipo di veicoli. Secondo un gruppo di lavoro che supervisiona l'innovazione della città per l'intelligenza della mobilità, il primo tratto a essere aperto sarà la superstrada di 10 km tra il quinto e sesto anello della città. In seguito saranno aperti altri sei tratti, aggiungendo così 143 km alle strade di prova di Pechino per i veicoli senza conducente. Jiang Guangzhi, vice direttore del Beijing Municipal Bureau of Economy and Information Technology, ha dichiarato che il test ad alta velocità dei veicoli a guida autonoma ha un'alta soglia di ingresso.

I veicoli di prova dovranno essere dotati di dispositivi collegati a una piattaforma cloud per la trasmissione di dati in tempo reale al fine di garantire la sicurezza del passaggio in autostrada. Secondo il Beijing Innovation Center for Mobility Intelligent Co., attualmente la città ha 226 percorsi per il collaudo di veicoli a guida autonoma, per un totale di circa 752,4 km. Pechino ha rilasciato targhe automobilistiche temporanee a 99 veicoli di 15 aziende tra cui il colosso nazionale di internet Baidu e la piattaforma cinese di ride-hailing DiDi Chuxing. Tra queste aziende, la start-up cinese di veicoli autonomi Pony.ai e Baidu hanno ricevuto i permessi per testare le loro auto senza conducente con passeggeri a bordo. Secondo il Beijing Innovation Center for Mobility Intelligent Co., in termini di numero di aziende che richiedono test su strada di guida autonoma, il totale dei veicoli senza pilota e il chilometraggio di tali prove su strada, Pechino è al primo posto nel Paese.