Cina, creata batteria in fibra agli ioni di litio: Scienziati sviluppano tecnologia di ricarica indossabile

Gli scienziati cinesi hanno realizzato la produzione scalabile di batterie in fibra agli ioni di litio ad alte prestazioni, portando l'elettronica di ricarica wireless attraverso gli abiti un passo più vicino alla realtà. I ricercatori della Fudan University hanno recentemente pubblicato il loro studio sulla rivista Nature, suggerendo come la resistenza interna di tali fibre cambi a seconda della loro lunghezza, un supporto teorico per sviluppare batterie sicure agli ioni di litio in fibra. La fibra lunga un metro sviluppata dal team di ricerca ha dimostrato di essere in grado di alimentare continuamente per un lungo periodo di tempo dispositivi di elettronica indossabile tra cui smartphone, braccialetti smart e monitor per la frequenza cardiaca.

Secondo lo studio, la sua capacità di conservazione rimane circa al 90,5% dopo 500 cicli di carica e scarica, e può essere mantenuta oltre l'80% della capacità dopo aver piegato la fibra per 100.000 cicli. In precedenza, la lunghezza di tali batterie rimaneva nella scala centimetrica, rendendo impossibile la tessitura delle fibre. Sulla base della nuova scoperta, i ricercatori sono riusciti a creare batterie di fibre tessute agli ioni di litio ad alte prestazioni. Dopo essere stati integrati con dispositivi di ricarica wireless, i tessuti possono diventare soluzioni di alimentazione flessibili e stabili per gli smartphone, ha dichiarato il team.