Cina, migliora automazione dei terminal container: pronti per i porti intelligenti

In Cina progressi importanti per la tecnologia che servirà per la costruzione di porti intelligenti. La Cina ha migliorato l'automazione dei terminal container per costruire porti intelligenti e alla fine del 2020 aveva creato nove terminal container automatizzati, con sette ancora in costruzione. Il flusso di container nei porti del Paese ha raggiunto 260 milioni di unità equivalenti a venti piedi nel 2020, con un aumento annuale dell'1,2%, come ha dichiarato il Ministero dei Trasporti in un rapporto. Nel documento, si legge che il flusso di merci nei porti è aumentato del 4,3% su base annua, arrivando a 14,55 miliardi di tonnellate nel 2020. La dimensione della flotta marittima cinese continua a crescere. Alla fine del 2020, aveva una capacità di 310 milioni di tonnellate di portata lorda, classificandosi al secondo posto a livello mondiale.

La Cina da agosto 2020 sta promuovendo la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali nell'industria dei trasporti, con l'obiettivo di favorire la trasformazione del settore nella direzione della digitalizzazione e delle tecnologie intelligenti. È quanto è emerso da linee guida emesse lo scorso agosto dal Ministero cinese dei Trasporti. Il documento spiega che la Cina mira ad ottenere entro il 2035 risultati notevoli nel campo, con la tecnologia dell'informazione avanzata che giochi un ruolo chiave per potenziare le infrastrutture del trasporto. Il Paese creerà data center e sistemi di sicurezza di rete per il settore, promuovendo progressivamente l'impiego di treni intelligenti, veicoli a guida autonoma e navi intelligenti. Le linee guida, promettendo di espandere l'impiego di nuova energia e nuovi materiali, propongono anche la costruzione, tra l'altro, di strade intelligenti, ferrovie intelligenti, porti intelligenti e aerei civili. Secondo le linee guida inoltre, utilizzando la tecnologia blockchain, la Cina intensificherà la supervisione di tutta la catena su documenti elettronici, attività online e sostanze pericolose.