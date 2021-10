Cina, ecco le migliori 50 aziende di realtà virtuale: lista presentata a World Conference on VR Industry a Nanchang

La realtà diventa sempre più virtuale. Una lista delle 50 migliori aziende cinesi di realtà virtuale (VR) è stata presentata alla 2021 World Conference on VR Industry, a Nanchang, capoluogo della provincia cinese orientale dello Jiangxi. HTC Communication Co., Ltd., Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd., e il produttore di componenti elettroacustici Goertek sono in cima alla lista. Pubblicato per la prima volta nel 2019, l'elenco è compilato dall'Industry of Virtual Reality Alliance. Più di 30 esperti del settore hanno partecipato alla redazione della classifica di quest'anno. Nella lista sono presenti anche rinomate aziende nei settori di internet, intelligenza artificiale e cloud computing, come Lenovo, iFlytek e iQiyi.

Co-ospitata dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica e dal governo provinciale dello Jiangxi, la World Conference on VR Industry si tiene ogni anno a Nanchang dal 2018. Secondo i dati di Ccid Consulting, nel 2020 la portata del mercato cinese della realtà virtuale ha registrato un aumento su base annua del 46,2%.