Blue Origin, con Bezos e il fratello Mark viaggerà un 18enne

Daemen viaggerà con Bezos e il fratello Mark Bezos e con l'astronauta di 82 anni Wally Funk, che fu una delle partecipanti di Mercury 13, un programma nel quale 13 donne vennero sottoposte allo stesso addestramento degli astronauti della Nasa per dimostrare come non contasse l'appartenenza al sesso per essere un buon pilota. Ma a differenza degli uomini, le donne nel Mercury 13 non hanno mai avuto la possibilità di volare.

«A 18 anni e 82 anni, Oliver Daemen e Wally Funk rappresentano gli astronauti più giovani e più anziani a viaggiare nello spazio», ha dichiarato Blue Origin in una nota. Blue Origin ha affermato che i soldi del biglietto di 28 milioni di dollari andranno alla sua organizzazione non profit, Club for the Future, che promuove le persone a intraprendere una carriera nel campo della scienza, della tecnologia, della matematica e dell'ingegneria.

Mercoledì il gruppo ha annunciato che avrebbe assegnato 1 milione di dollari di sovvenzioni a 19 organizzazioni no profit tra cui la National Space Society, Space Camp, la Planetary Society e gli studenti per l'esplorazione e lo sviluppo dello spazio, un gruppo universitario di cui Bezos faceva parte mentre era studente Università di Princeton. Blue Origin ha dichiarato che all'asta hanno preso parte 7.600 offerenti provenienti da 159 paesi. Il volo è programmato per coincidere con l'anniversario del 20 luglio dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11 nel 1969.