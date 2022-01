Call center, come bloccare le chiamate sul cellulare? In arrivo la nuova legge, ecco quando entrerà in vigore

Con il nuovo regolamento del Registro pubblico delle opposizioni, anche i telefoni cellulari potranno bloccare le telefonate dei call center. Quasi una rivoluzione, che fino all'ultima modifica non era stata possibile. Finora il servizio era a disposizione per i numeri fissi. Adesso iscrivendosi al servizio gratuito, sarà possibile salvaguardare anche i propri telefoni cellulari.

Call center bloccati sui cellulari

La novità entrerà in vigore a fine gennaio. Il servizio è stato messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha superato un iter che era durato anni. Per attivarlo definitivamente servirà un decreto della Presidenza del consiglio, che dovrebbe arrivare a stretto giro. Tra le chiamate che verranno bloccate ci sono anche le così dette robo-call. L’iscrizione al Registro permetterà automaticamente l’annullamento di tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di marketing e stabilirà anche il divieto di cessione a terzi dei dati personali.

Come bloccare le chiamate dei call center

Al Registro delle opposizioni ci si può iscrivere chiamando il numero verde 800 265 265, compilando un modulo elettronico sul web, inviando una raccomandata o una mail all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Ma, come è scritto nel sito del Registro, il nuovo servizio sarà operativo solo dopo l’emanazione del decreto attuativo.

Chi potrà continuare a chiamare

Quando la legge sarà passata e l'iscrizione sarà effettiva, si continueranno a ricevere solo le telefonate delle società a cui si è rilasciato direttamente il consenso. Sarà possibile anche ricevere le chiamate delle compagnie con cui si aveva un contratto attivo nei 30 giorni precedenti. Superato questo termine, non potranno più contattare il numero.