Apple compra servizio streaming di musica classica Primephonic

Apple decide di investire nella musica classica e compra il servizio streaming Primephonic. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti. In una nota Apple sottolinea come Primephonic offre «un'esperienza di ascolto eccezionale con funzionalità di ricerca e navigazione ottimizzate per l'audio classico di qualità premium, consigli di esperti selezionati e dettagli contestuali estesi su repertorio e registrazioni».

Il servizio ora sarà integrato in Apple Music che - secondo la casa di Cupertino - ora potrà offrire «nuove funzionalità classiche» con «un'esperienza dedicata alla musica classica che sarà davvero la migliore al mondo». Nel frattempo, Primephonic non sarà più disponibile per i nuovi abbonati e verrà messo offline a partire dal 7 settembre. Nel frattempo, gli attuali abbonati Primephonic riceveranno sei mesi di Apple Music gratuitamente.

