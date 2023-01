Apple via dalla Cina dopo le proteste e la politica zero Covid. In arrivo IPhone "Made in India"

Dalla Cina all'India. Apple è pronta a spostare la produzione di IPhone dopo le proteste scoppiate in fabbrica e i disagi causati dalla politica zero Covid di Xi. Un cambiamento epocale per l'azienda di Cupertino che da anni aveva scelto il gigante asiatico come luogo di produzione del suo prodotto di punta, per la stabilità politica e soprattutto per la manodopera qualificata a basso costo. Ma ora le cose cambieranno: le proteste scoppiate a dicembre contro il regime di Xi hanno avuto tra i loro centri anche la famosa "I Phone City" facendo crollare la produzione di oltre 10milioni di unità e mettendo a rischio gli ordini natalizi. Ora l'azienda guarda ad altri stati asiatici come l'India e il Vietnam dove spera di ricollocare il 40% della produzione.

Le proteste ad IPhone City

IPhone City è la "fabbrica più grande del mondo" di IPhone si trova a Zhengzhou, ed è gestita dall'azienda Taiwanese Foxconn. Al suo interno lavorano circa 300mila dipendenti che nei picchi di massimo lavoro producono l'85% degli IPhone Pro. Ma con l'arrivo del Covid qualcosa si è spezzato: le quarantene continue dovute alla politica zero Covid del governo Xi hanno costretto gli operai a vivere nella fabbrica giorno e notte per evitare contagi e proseguire la produzione. Così è scoppiata la rivolta e molti, soprattutto i più giovani sono scappati: la paga di 5 dollari l'ora non valeva i sacrifici richiesti. Le proteste in fabbrica scoppiate all'inizio del mese di dicembre - che chiedevano tra l'altro la destituzione del governo Xi - hanno rallentato la produzione al 20% della capacità, producendo 10 milioni di IPhone in meno. Un danno all'immagine importante e un rischio, quello di non poter consegnare gli IPhone in tempo per gli ordini di natale. Così Tim Cook, alla guida di Apple ha deciso di diversificare la produzione e spostare parte delle fabbriche in India e Vietnam.

IPhone made in India?

L'obiettivo dell'azienda americana, secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, sarebbe spostare il 40% della produzione globale in India, dove il mercato insieme a Vietnam e Messico è tra i più grandi del mondo. Nel dettaglio, in Vietnam verrebbero prodotti soprattutto gli accessori (Airpods, caricatori e Apple Watch) mentre in India Iphone e Macbook. Inoltre, il Ceo Tim Cook ha annunciato che d'ora in poi l'azienda acquisterà solo cip prodotti negli Stati Uniti (dall'azienda Tmsc che produce in Arizona ma è di proprietà della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).