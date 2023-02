La fede 4.0, nell'App store una app cattolica che insegna a pregare ha superato Google e Netfilx il giorno del Mercoledì delle Ceneri

Pater noster e Ave Maria recitate con il testo di sottofondo, il telefonino in mano e gli auricolari. Molti si chiedono se la pia pratica del rosario stia cambiando dinamica. del resto chi lo avrebbe mai detto che una app cattolica dedicata alla preghiera, ai rosari, al Vangelo e alla mediazione - chiamata Hallow - entrasse della top charts dell'App store il giorno del Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di quaresima, sbaragliando concorrenti come Google, Netflix, Spotify, Instagram e TikTok. Hallow, lanciata per la prima volta nel 2018 dai laureati dell'Università di Notre Dame ha ormai raccolto milioni di download e raggiunto 150 Paesi. L'anno scorso, l'app ha superato i 100 milioni di preghiere completate attraverso il servizio.

«Dio sta facendo qualcosa di incredibile» ha detto al Daily Wire il fondatore di Hallow, Alex Jones. «Non avremmo mai pensato in un milione di anni di avere così tante persone da tutto il mondo riunite in preghiera. Essere nella top 5 dell'App Store è davvero incredibile. Lode a Dio!»

L'inizio della quaresima sulla App è spiegato così. «Per quaranta giorni ha camminato nel deserto. Assetato, affamato, stanco e tentato dal diavolo. E ha continuato a camminare fino al suo amorevole sacrificio per noi sulla croce. Un sacrificio per ognuno di noi. Insieme, come comunità di tutto il mondo, pregheremo per 40 giorni fino alla Sua crocifissione e resurrezione la domenica di Pasqua. Percorreremo il classico spirituale che cambia la vita, l'Imitazione di Cristo, e concentreremo la nostra preghiera e la nostra meditazione sui tre pilastri della Quaresima: preghiera, digiuno e donazione».