App, piante e fiori si svelano con un click

Finalmente torniamo fuori a passeggiare tra la natura e ci riscopriamo amanti di piante e fiori, anche se spesso non ne conosciamo i nomi. Plantnet ci viene in aiuto visto che è una sorta di Shazam del mondo vegetale. Questa app ci permette di individuare la specie della pianta che abbiamo di fronte per poterla curare al meglio, o semplicemente conoscerla: basta scattare e caricare una foto per trovare il nome botanico fra più di 3700 specie. È sviluppata da un consorzio francese che riunisce esperti di vari istituti. `Plantnet. Prezzo: Gratis per iOS e Android Giudizio: un’app indispensabile per chi ha il pollice verde

Michele Boroni