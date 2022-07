Amazon Prime Day, dal 12 luglio al via gli sconti: i trucchi per non perdere le offerte lampo e cogliere tutte le occasioni

Sta per iniziare l'Amazon Prime Day 2022: 48 ore di sconti sul sito e-commerce più utilizzato del mondo che prenderanno il via domani, 12 luglio a mezzanotte fino al 13 luglio. Una maratona di offerte che va ad aggiungersi a quella dei saldi, ma dove è difficile orientarsi, tra migliaia di prodotti in sconto e offerte lampo che durano solamente per un numero limitato di ore. Ma come fare per scovare le offerte migliori e essere certi di aver comprato al prezzo più basso? E quali sono i prodotti più convenienti e le offerte da non perdere? Ecco una guida con alcuni passaggi da seguire per fare degli ottimi acquisti.

Attiva le notifiche

Primo passo per non perdere neanche un'offerta è scaricare l'app di Amazon (gratuita) e attivare le notifiche: in questo modo saprete in tempo reale se viene attivata un'offerta su un prodotto di vostro interesse. L'app invia la notifica anche un'ora prima della Se hai Alexa in casa basterà dire «Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day» per ricevere notifiche utili.

Prepara una wishlist

Hai una lista dei desideri già compilata? Se non la hai questo è il momento giusto per crearla. In questo modo saprai sempre quali sono i prossimi acquisti di cui hai davvero bisogno ed eviterai di comprare cose inutili.

Attenzione alle offerte lampo

Il 12 e il 13 luglio ci saranno tante offerte lampo, questo significa che troverai determinati prodotti in offerta solo per un periodo limitato. Non sono un'esclusiva del Prime Day ma sicuramente abbondano in questo periodo. Quando è stato esaurito un articolo, a volte è possibile iscriversi a una lista di attesa.

Servizi online per monitorare i prezzi

Ma come facciamo ad essere certi di essere davvero davanti a un'ottima offerta? Uno strumento utile è Camecamelcamel, un tool online che "traccia" i prezzi di Amazon in tempo reale. Basta incollare il link amazon (o il codice Asin che si trova sotto la dicitura Dettagli prodotto) per vedere la variazione di prezzo di un certo articolo nel tempo. Le offerte lampo sono escluse dalla cronologia di prezzi, ma rimane comunque un ottimo strumento.