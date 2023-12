Albero di Natale nello spazio, le immagini dell'ammasso di galassie “Christmas Tree" a 2.500 anni luce dalla Terra

L'immagine è stata postata dalla Nasa qualche giorno fa.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7 — NASA (@NASA) December 19, 2023

Oggi, 25 dicembre, la riproponiamo come auspicio per un buon Natale. Conosciuta anche come “Christmas Tree Cluster”, l'immagine mostra la forma di un albero cosmico con il bagliore delle luci stellari. Si tratta di un ammasso di stelle giovani – con età compresa tra circa uno e cinque milioni di anni – che si trova nella nostra Via Lattea a circa 2.500 anni luce dalla Terra. Le stelle - "immortalate" dal telescopio spaziale James Webb - sono sia più piccole che più grandi del Sole, da alcune con meno di un decimo della massa solare ad altre contenenti circa sette masse solari.

Questa nuova immagine composita esalta la somiglianza con un albero di Natale attraverso scelte di colore e rotazione. Le luci blu e bianche (che lampeggiano nella versione animata di questa immagine ) sono giovani stelle che emettono raggi X rilevati dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA . I dati ottici del telescopio WIYN da 0,9 metri della National Science Foundation sul Kitt Peak mostrano il gas nella nebulosa in verde, corrispondente agli "aghi di pino" dell'albero, e i dati infrarossi della Two Micron All Sky Survey mostrano le stelle in primo piano e sullo sfondo in bianco. Questa immagine è stata ruotata in senso orario di circa 160 gradi rispetto allo standard astronomico del Nord rivolto verso l'alto, in modo che sembri che la cima dell'albero sia verso la parte superiore dell'immagine.