Netflix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutte notizie per tutti glie tariffe stanno per aumentare anche indopo aver toccatoIl rincaro riguarderà chi ha optato ilche prevede la visione su due schermi con HD, e chi ha scelto quellocon quattro schermi consentiti. Nessun aumento, invece, per ila 7,99 euro al mese. Si tratterà di aprire un altro po' il portafogli, ma le cifre saranno considerevoli dato il numero di abbonati in Italia e nel mondo.Per chi vuole usufruire della, il prezzo passerà da 10,99 euro a 11,99 euro, mentre chi sceglie l’Ultra Hd e la fruizione su quattro dispositivi dovrà versare 15,99 euro invece di 13,99 euro. In passato il servizio di serie tv, film e documentari aveva anche sospeso l’opzione del mese di prova gratuito, periodo che ora è stato dimezzato.Le nuove tariffe saranno subito attive per i nuovi iscritti, mentre per quell vecchi arriverà una notifica via mail con un mese di preavviso. Si avrà tutto il tempo, dunque, qualora si voglia disdire il proprio abbonamento. Non sorprende la necessità di battere cassa da parte di Netflix, che tra un po' avrà sempre più rivali nel campo del web streaming.