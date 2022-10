Il design si sposa con la tecnologia. Ecco i dispositivi sofisticati e invisibili che si fondono con l'arredamento creando ambienti esteticamente belli ed efficienti.

Lg Puricare Aerotower

Si tratta di un tavolino montato su un purificatore d'aria a 360 gradi e che combina i filtri LG Ultra-fine, Dust Collector e Deodorization. Disponibile in varie audaci colorazioni e forme (Round o Track), ha anche una ricarica wireless per smartphone integrato nel tavolo e proietta anche luci d'atmosfera. La parte della purificazione e dell'illuminazione viene gestita dall'app LG ThinQ. www.lg.com Prezzo: 850 euro

Lago Air Island Kitchen

La Cucina Air è un innovativo progetto di Daniele Lago. Si tratta di n top rotondo con piano cottura a induzione integrato. È disponibile in diverse dimensioni e in due materiali: in vetro lucido XGlass in vari colori o in legno rovere Wildwood. Ridefinisce il concetto di cucina a isola in modo da poter accogliere in un unico luogo sia il cuoco che i commensali. www.lago.it Prezzo: richiedere preventivo sul sito

Artemide Discovery

Discovery è un elemento di illuminazione progettato da Ernesto Gismondi che non invade l’ambiente. Sembra quasi smaterializzato e acquista volume solo quando è acceso. Monta la tecnologia Integralis, una tecnologia che combina la luce UV per la sanificazione degli ambienti. Una piattaforma di luce innovativa e sostenibile, finalizzata ad un uso consapevole e responsabile verso l'ambiente. www.artemide.com Prezzo: A partire da 1.299 euro

Samsung Serif Tv by Bouroullec Brothers

I fratelli francesi Bouroullec hanno ripensato per Samsung la tv come un mobile su cui appoggiare libri o ornamenti vari sul ripiano in alto. Serif ha anche un pannello in tessuto sul retro per nascondere porte e cavi e un'impostazione denominata Curtain Mode che copre l'immagine sullo schermo con un effetto grafico traslucido che nasconde temporaneamente l'immagine senza spegnere la tv. www.samsung.com Prezzo: A partire da 759 euro

Ikea Symfonik by Sonos

Questa è una lampada con integrata una cassa Wi-Fi on audio a 180° per riempire la casa di musica. Fa parte di una collezione di speaker Wi-Fi pensati per un Home Sound System per tutti che mette insieme la competenza audio e tech di Sonos con quella di Ikea nell’arredamento. Si integra perfettamente con altri diffusori Sonos System. Si può scegliere il paralume in vetro o in tessuto. www.ikea.com Prezzo: 169 euro