Spazio, Thales Alenia Space apre nuovo centro per l'integrazione dei satelliti in Spagna

Thales Alenia Space ha inaugurato qualche giorno fa una nuova camera pulita per l'integrazione di satelliti in Spagna, a Tres Cantos, in provincia di Madrid. Il taglio del nastro é avvenuto alla presenza del Ministro della Scienza e dell'Innovazione spagnolo, Pedro Duque, e di alti rappresentanti delle istituzioni e dell'industria spagnola. Le joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) ha spiegato che questa struttura, «unica e all'avanguardia, rappresenta un importante passo avanti nella strategia di sviluppo dell'azienda in Europa e un salto di qualità nelle capacità dell'industria spaziale in Spagna per l'assemblaggio, l'integrazione e test (Ait) di grandi sistemi spaziali, capacità alla portata di pochi in ambito spaziale in tutto il mondo. «Questa nuova camera pulita è il segno della determinazione di Thales Alenia Space a voler sviluppare le sue attività in Spagna, in linea con la strategia di sviluppo globale della società, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti e del mercato dello spazio» ha detto Hervé Derrey, Presidente e Ceo di Thales Alenia Space. Con la nuova camera pulita si aggiungeranno ulteriori 600 metri quadri di area sterilizzata a quella esistente di 2000 metri quadri nel sito di Thales Alenia Space a Tres Cantos. Con un'altezza di 12,5 metri all'interno (in un edificio alto 20 metri), la camera sarà dotata di un carroponte con capacità di sollevamento fino a 12 tonnellate che consente l'integrazione di grandi satelliti, payload e strumenti per tutti i tipi di missioni spaziali in diversi settori, Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra e Scienza. La costruzione di questa struttura è iniziata nel luglio 2019 e non ha subito interruzioni nonostante le difficili condizioni causate dal Covid-19. «Questa nuova struttura - ha sottolineato Alfonso Richart, Coo di Thales Alenia Space in Spagna- consentirà di svolgere attività ad alto valore aggiunto con tutti gli sviluppi che ciò comporta come la creazione di posti di lavoro di alta qualità e il rafforzamento dell'ecosistema spaziale in Spagna» e «le nuove capacità aumenteranno la competitività della nostra industria spaziale nazionale».

Questa nuova costruzione permetterà di svolgere attività su larga scala come l'integrazione in pochi mesi del modulo per le telecomunicazioni di Spainsat Ng, la nuova generazione di satelliti governativi spagnoli di proprietà e gestiti da Hisdesat. Il modulo per le telecomunicazioni, che ospita i payload per le telecomunicazioni del satellite, è una struttura alta 6 metri che pesa quasi due tonnellate, dotata di centinaia di unità, che diventerà il più grande sistema satellitare mai integrato in Spagna fino ad oggi. Thales Alenia Space guida in Spagna lo sviluppo dei payload per le telecomunicazioni in banda Uhf e militare-Ka per entrambi i satelliti. Questa è la prima volta che l'industria spagnola è capofila per la realizzazione di payload per le telecomunicazioni satellitari, una pietra miliare importante sia per lo scopo che per complessità. «Lo spazio è un settore che offre soluzioni e benessere alla nostra società da molti decenni e la sua rilevanza -ha commentato il ministro Duque - crescerà nei prossimi anni anche a causa dell'accelerazione di alcuni processi causati dalla pandemia. L'investimento di Thales Alenia Space nel nostro Paese e la creazione di un numero considerevole di posti di lavoro di qualità sono già risultati tangibili di questo impegno per il futuro rappresentato dal settore spaziale». Il ministro Duque ha poi assicurato che «l'impegno del governo per il settore spaziale servirà a creare ricchezza e occupazione e a sostenere il nostro stato sociale, perché generare benessere grazie a scoperte scientifiche e innovazione deve essere parte del nostro impegno per la società».