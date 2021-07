Tecnologia, i robot del futuro autonomi e a servizio dell'uomo: gli esperti a confronto

Sviluppare robot intelligenti che siano realmente autonomi e al servizio delle persone: è questa la sfida storica ma non ancora vinta che si trova ad affrontare oggi la bionica, la scienza di frontiera che studia i robot ispirati al mondo vivente. A raccontarne gli sviluppi e le prospettive future sono i più grandi esperti italiani e internazionali riuniti online per il workshop “Bionics Today”, organizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa in occasione del 70esimo compleanno del suo docente Paolo Dario, tra i pionieri del settore. Fu proprio Dario, insieme a Giulio Sandini (dell'Istituto Italiano di Tecnologia) e Patrick Aebischer (del Politecnico di Losanna) a organizzare nel 1989 uno dei primi convegni dedicati alla biorobotica, che allora cominciava a muovere i primi passi.

Libia, i droni “intelligenti” diventano sparvieri killer. Riconoscono potenziali pericoli e intervengono in autonomia

«Eravamo dei pionieri», ricorda Dario. «Molti di noi iniziarono a progettare robot non pensando ad applicazioni concrete, ma come strumenti per indagare processi fondamentali come la visione e il movimento». L'ispirazione è spesso arrivata dal mondo della fantascienza, ammette l'esperto. «Prevedere il futuro non è facile, ma l'innovazione può trasformare i sogni in realtà: questa è la più grande lezione di questi trent'anni che cerco di trasmettere ai giovani. Incoraggio sempre gli studenti a sognare anche ciò che oggi può sembrare impossibile». Questo è stato lo spirito che ha sempre guidato la ricerca nel settore, anche se non tutte le promesse della bionica sono state mantenute. «Non siamo ancora riusciti a sviluppare sistemi robotici autonomi per i cittadini: l'unico robot prodotto su larga scala finora è stato l'aspirapolvere Roomba», osserva Sandini. «Però abbiamo imparato molto e in un certo senso abbiamo cambiato visione su come sviluppare un sistema intelligente». Il tema centrale per il prossimo decennio sarà proprio capire come il mondo naturale possa ispirare i futuri robot cognitivi capaci di interagire con gli umani: secondo Pietro Morasso dell'Istituto Italiano di Tecnologia, «non sarà possibile una semplice imitazione della neurobiologia».