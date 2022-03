Bollette più light e risparmio energetico con app e gadget. Ecco le soluzioni per tagliare e controllare i consumi. Accensione e spegnimento degli apparecchi oggi si possono pianificare, ricevendo notifiche nel caso in cui gli elettrodomestici siano stati lasciati inavvertitamente accesi.

1) Agganciarsi alla corrente anche grazie all’accesso vocale

TP-Link Tapo WiFi Smart Plug

Presa intelligente che non necessita di nessun hub ma solo della rete Wi-Fi domestica. Permette l'accesso remoto tramite app sullo smartphone, ma anche vocale via Alexa e Google Assistant. Si può pianificare per fornire automaticamente energia e accendere/spengere i vari dispositivi a intervalli di tempo programmati. Carico massino 2300w. www.tp-link.com/it/ Prezzo: 12,99 euro

2) Illuminazione potente e calda e con la funzione-sveglia

Philips Hue White LED Smart Bluetooth E27

La lampadina E27 a elevata emissione luminosa offre una potente luce bianca calda. Controllabile direttamente con la funzionalità Bluetooth dal tuo smarphone attraverso l'App dedicata. Si può utilizzarla come sveglia: impostare l'ora, selezionare l'effetto di illuminazione desiderato, e risvegliarsi con una luce graduale che riproduce quella del sole. 9,5 W, 1100 lumen. 2 pezzi. www.philips-hue.com/ Prezzo: 29,90 euro

3) Il monitoraggio costante che tiene traccia dei costi

Efergy E-Max

E-Max si occupa del monitoraggio energetico: display da 7,9″, grafica smart che mostra il consumo energetico attuale e tiene traccia dei costi. E-Max mostra quando si è raggiunta la tariffa massima, avvisando di evitare di utilizzare elettrodomestici ad alto consumo. Ha anche una porta USB-2.0 per scaricare i dati sul consumo energetico su file excel. Facile da installare e configurare. www.efergy.com Prezzo: Da 63 euro

4) Il calorifero si regola in base alla temperatura dentro/fuori

Valvola termostatica wifi smart Netatmo

Per risparmiare sul gas anche se non si ha un termostato smart, si può puntare sulla valvola termostatica. Il gadget mette a disposizione la funzione Auto-Adapt che imposta automaticamente la temperatura del calorifero a seconda del meteo esterno e delle caratteristiche termiche dell'abitazione. Compatibile con assistenti vocale. Kit di base con due valvole e centralina. www.netatmo.com Prezzo: 189 euro

5) Il sensore verifica i consumi in tempo reale

Neurio W72-W1 Home Energy Monitor

Neurio è un sensore che, una volta collegato all'impianto elettrico di casa e alla rete Wi-Fi, attraverso un app permette di controllare tutti i consumi della corrente di casa in tempo reale: da qui si può capire quando e dove si consuma di più per ridurre gli sprechi. In caso ci si dimentichi qualche elettrodomestico acceso, invia una notifica che suggerisce di spegnerlo. www.neur.io Prezzo: 110 euro