Garantire la migliore illuminazione possibile della casa e dell’ufficio per la maggior parte della giornata sfruttando la luce del sole, permettendo così di risparmiare sull’uso dell’energia elettrica con edifici sempre più sostenibili. Il tutto controllando da remoto aperture e chiusure tramite una app sul telefonino. Questo, da sempre, è l’obiettivo delle finestre Velux che ha recentemente lanciato sul mercato italiano due importanti novità: la “Velux App Control”, soluzione connessa per controllare facilmente dallo smartphone i prodotti Velux e migliorare il comfort indoor e la sicurezza degli spazi; e “Velux 3 in 1”, la nuova soluzione che unisce tre finestre in un unico telaio, per inondare le stanze di luce naturale, regalando un’ampia visuale verso l’esterno.

L’IMPEGNO

Obiettivi che rientrano nell’impegno intrapreso da anni dal Gruppo Velux per l’ambiente, suggellato ancora nel settembre 2020 a Copenaghen con il lancio del piano Lifetime Carbon Neutral, in collaborazione con il WWF (World Wide Fund for Nature), con cui Velux intende azzerare la sua intera impronta ecologica entro il centenario dalla sua fondazione nel 2041. Su questo progetto si innesta oggi anche l’azione di Velux Italia, che ha sede a Colognola ai Colli (Verona) dove proprio in questi giorni ha promosso il progetto “Soave Open Air”, che verrà realizzato grazie al contributo di “Fondazione Velux”, e che vedrà la riqualificazione di tre aree verdi: il parco urbano Parco Dei Poeti, il bike “Velux Pump Track Soave”, una pista ricca di curve e dossi, dove si gira con la bicicletta senza pedalare e il sentiero panoramico “Vajo Degli Alpini”, attrezzato per raggiungere più agevolmente la fortezza scaligera. «La nuova finestra “Velux 3 in 1” arriva sul mercato nel momento in cui tutti abbiamo riscoperto il piacere di vivere le nostre case, in molti casi trasformate anche in luoghi di lavoro – spiega Marco Soravia, country manager di Velux Italia – Design elegante e minimale, profili sottili e soprattutto la possibilità di inondare la propria casa di luce naturale: queste sono le caratteristiche di questa innovativa soluzione, che consente di portare il 23% di luce in più, rispetto a tre installazioni di finestre per tetti affiancate. Questo crea una sensazione di comfort, benessere e ampiezza, portando così a nuovi modi di vivere gli spazi indoor». Composta da due finestre apribili e un elemento fisso, migliora anche la ventilazione degli edifici, offrendo così un ambiente indoor sempre più sano.

I profili assottigliati e la grande superficie vetrata aumentano la luce in casa, con la sensazione di vivere in uno spazio più ampio. I due battenti laterali che si aprono, quello centrale fisso, uniti alle schermature, applicabili sia internamente che esternamente, permettono di gestire la quantità di luce desiderata con grande semplicità. L’installazione è facile e veloce e la presenza di un unico telaio riduce i tempi di posa e semplifica l’installazione. Anche a questo prodotto è applicabile il sistema “Velux App Control” per il controllo da remoto di tutti gli infissi, nato dalla collaborazione con “Netatmo”, azienda francese leader nell’offerta per la smart home. La nuova soluzione si distingue per la sua semplicità d’uso, che consente di azionare i prodotti “Velux Integra®” presenti in casa attraverso una app da scaricare gratuitamente sul proprio smartphone. Facile anche programmare l’apertura/chiusura dei prodotti in base alle proprie esigenze e in orari specifici della giornata, anche tramite controllo vocale. Il dispositivo è compatibile con Apple HomeKit e Hey Google.

Marco Soravia, country manager di Velux Italia

IL CONTROLLO

«Velux App Control è stato progettato per soddisfare la necessità di un controllo intuitivo e smart dei prodotti Velux – dice Soravia – Sappiamo che il mercato della smart home è in forte espansione e che la chiave del successo risiede nella capacità di offrire soluzioni connesse utili, semplici da usare e accessibili a tutti. VeluxApp Control permette, attraverso lo smartphone, di aprire e chiudere, anche quando non si è in casa, finestre per tetti, tende e tapparelle o raggruppare i prodotti per controllarli insieme».