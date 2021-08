Cina, pronto il primo robot gigante per assemblaggio edifici: lungo 80 metri, pesa 460 tonnellate

Le macchine al posto degli uomini. Questa è la direzione che il mondo sta prendendo. Il primo robot cinese per l'assemblaggio di componenti edilizie è uscito dalla linea di produzione di un'azienda della provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Lo ha reso noto oggi il Science and Technology Daily. Sviluppata da China Railway Science & Industry Group Co. Ltd. e da China Railway Construction Engineering Group, la macchina dovrebbe essere usata per la costruzione di una linea metropolitana a Guangzhou. Dotato di 72 sensori e 50 telecamere, il robot è lungo 80 metri, pesa 460 tonnellate e ha una campata effettiva di 69 metri.

Arriva il robot che limita l'utilizzo dei pesticidi tra vigneti e coltivazioni

È in grado di installare travi che pesano fino a 120 tonnellate. Otto gambe mobili indipendenti in totale, composte da 32 pneumatici, permettono al mezzo di spostarsi in modo più flessibile e di attraversare gli ostacoli. Adottando la tecnologia di posizionamento Beidou, il robot ha una precisione di misurazione di 10 millimetri e, secondo uno dei ricercatori, è oggetto di due domande per brevetti a livello nazionale.