Cina, via alla costruzione di un nuovo telescopio MASTA: rileverà i detriti spaziali

Entro il 2023 la Cina avrà costruito un nuovo telescopio MASTA per rilevare i detriti spaziali. Nella provincia del Qinghai, nella Cina nord-occidentale, è iniziata la costruzione di un telescopio di rilevamento che sarà utilizzato principalmente per identificare i detriti spaziali in orbite medie e alte. La multi-application survey telescope array (gamma di telescopi di indagine multi-applicazione) detta MASTA, sviluppata dall'Osservatorio della Montagna Purpurea dell'Accademia Cinese delle Scienze, è in costruzione nella città di Lenghu, nel Qinghai, a un'altitudine di 3.800 metri sul livello del mare.

Lo spettro del telescopio, il cui completamento è previsto entro il 2023, dovrebbe colmare le attuali lacune della Cina in questo tipo di tecnologia. Il telescopio «potrà rilevare piccoli detriti spaziali e determinarne l'orbita e il funzionamento, fornendo così avvertimenti precoci e permettendoci di evitare le collisioni che minacciano la sicurezza dei veicoli spaziali», ha spiegato Lei Chengming, ricercatore presso l'Osservatorio della Montagna Purpurea.