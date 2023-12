Se si dimezzano le ruote, si raddoppiano le opportunità per la batteria che si scambia. Secondo molti infatti questa soluzione è più adatta ai motocicli (e ai quadricicli leggeri) che agli autoveicoli e questa consapevolezza è così diffusa che nel settembre del 2021 è stato firmato l’accordo per la costituzione dello Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) che ha come fondatori Honda, KTM, Piaggio e Yamaha ai quali poi si sono aggiunti altri costruttori come Kawasaki, Kymko, Polaris, Suzuki, Triumph e anche la VeNetWork (Fantic e Motori Minarelli) nonché attori di prima grandezza nel campo delle batterie, come CATL (attraverso la consociata Ampace), LG e Samsung, e soggetti finanziari ed industriali di livello globale come AVL, Sumitomo, Greenway o Infineon.



RIUNIONE ISO

All’interno ci sono anche Dellorto e le associazioni di settore come ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), ANESDOR (Spagna), ACEM (Europa), JAMA (Giappone) e la Federazione Motociclistica Internazionale (FIM). L’SBMC ha come obiettivo lo sviluppo di una batteria unica utilizzabile da mezzi di qualsiasi costruttore e ha presentato il primo prototipo lo scorso 11 ottobre in occasione di una riunione dell’ISO, ovvero l’ente internazionale che si occupa degli standard. Sono stati già fissati tutti i parametri fondamentali: requisiti tecnici, parti meccaniche, connettore, BMS (Battery Management System), parti elettriche e infine le procedure di omologazione. L’SBMC è stato presente anche all’ultima edizione dell’EICMA e, dopo il rendez vous avvenuto presso la sede R&D di Honda a Offenbach (Germania) il 29-30 giugno scorso, i membri del consorzio si sono dati appuntamento a Torino per il 16-17 aprile 2024. Ma come è fatta questa batteria scambiabile standard? È una valigetta a forma di parallelepipedo che lavora a una tensione di 48 Volt con un peso inferiore a 12 kg.



ARMADI A VANI

Il rifornimento si fa fermandosi presso “armadi” di ricarica, dislocabili e praticamente ovunque, provvisti di appositi vani: si estrae la batteria scarica, la si infila in un vano libero e se ne prende un’altra carica da inserire all’interno del proprio motociclo o quadriciclo leggero. Il tutto è veloce, sicuro, non ha bisogno di costose stazioni automatizzate ed è amico dell’ambiente perché permette il controllo costante delle singole batterie e il loro pieno recupero al momento della dismissione. Ma l’aspetto più interessante è quello dell’accessibilità grazie alle economie di scala e perché la batteria diventa parte integrante del servizio di scambio, una sorta di battery sharing. Per questo il battery swap appare ideale per elettrificare quei Paesi dove la mobilità a due ruote è molto più sviluppata di quella a quattro per ragioni di reddito, climatiche e demografiche, e la distribuzione dell’energia non è così capillare da garantire lo sviluppo di una rete di ricarica. L’India (oltre 200 milioni di circolante per 1,4 miliardi di persone) rappresenta un bacino ideale per lo sviluppo del battery swap. Ci puntano quelli di Gogoro (Taiwan), che collaborano anche con Yamaha e in patria hanno già 2.584 stazioni di scambio, e la Foxconn mentre è già pronto l’Honda EM1 e: con la sua batteria estraibile Honda Mobile Power Pack, caricabile anche a casa e utilizzabile pure per falciatrici, motori nautici e persino come unità mobile o sistema di accumulo. E altri due modelli sono previsti per il 2024.