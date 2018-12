Microchip sotto la pelle: boom in Svezia ma quanti problemi...

di Paolo Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccolo (o grande) come unè ilche inpaese non a caso in prima linea nell'abolizione dell'uso del denaro contante, oltre 5000 persone hanno già richiesto e che adesso approda in Gran Bretagna. Il chip consente dipagare(dato che le ferrovie svedesi li riconoscono e consentono l'operazione in automatico), aprire la porta di casa,La novità, com'è evidente, porta con sè tutta una serie di problemi, a partire dalla violazione dellaanche senza considerare i risvolti collegati all'utilizzo dei chip in ambito(controllo e traccabilità dei dipendenti ecc..). Ma a molti svedesi pare che i vantaggi siano superiori alle rinunce tanto che le aziende che impiantano i microchip sono sommerse dalle richieste.