Viaggio nel cibo del futuro: sulle nostre tavole arriveranno i crackers con farina di grillo

di Federica Macagnone

Il cibo del futuro? Insetti e loro derivati. Ne è certo Francesco Majno che a Maker Faire presenta i suoi Crickè, i cracker che hanno tra gli ingredienti la farina di grillo. Alla base c'è la tradizione culinaria: sesamo e olio extravergine di oliva. Ma c'è un segreto: la ricetta, infatti, prevede il 15% di farina di grillo.«Si tratta di un'importante fonte di proteine - dice Majno - Al momento abbiamo la nostra sede a Londra, in attesa che la normativa cambi e si possano vendere i nostri prodotti in Italia».Ma gli italiani sono pronti per lanciarsi in questa nuova esperienza culinaria? «Una cosa è certa - conclude Majno - Ogni volta che presentiamo i nostri prodotti attiriamo tantissima curiosità. La gente ci chiede dove si possano comprare i nostri prodotti e quando saranno disponibili sul mercato italiano». E, vista l'enorme curiosità suscitata, la start up torinese si appresta a lanciare sul mercato altri prodotti: presto vedremo anche pasta e pane a base di farina di grilli.