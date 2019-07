di Simone Pierini

La nuova "arma" della Sony. Si chiamaed è lacon. E non è uno scherzo. La Sony ha infatti inventato una tecnologia in grado di raffredda il corpo fino a circa 13 gradi in meno. E la grande novità è che possiamo indossarla, tutti i giorni, nelle nostre magliette.Si tratta di un condizionatore in miniatura, invisibile all'esterno e facilissimo da indossare. E le sue prestazioni sono altissime. È un wearable device con tecnologia bluetooth. Pesa solo 85 grammi e utilizza il raffreddamento termoelettrico. Basta inserirlo in una tasca posta sulla parte superiore della schiena ed è connesso tramite bluetooth all'app sul vostro smartphone. La batteria dura 24 ore e si ricarica nel giro di due ore.Il raffreddamento arria in un attimo. In realtà è doppio uso, utile anche l'inverno per riscaldarsi. Ma non sembra essere un pensiero interessato in questi giorni di afa bollente. Per passare da un'idea futuristica alla realtà la Sony ha lanciato in Giappone un crowfounding. Al momento è stato superato il 50% della cifra richiesta. Probabilmente però per utilizzarla sarà necessario attendere la prossima estate.