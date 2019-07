di Paolo Ricci Bitti

.@AstroDrewMorgan, @Astro_Luca and Alexander Skvortsov began their mission aboard the station Saturday when the hatches opened at 9:04pm ET. They join fellow Exp 60 crewmates @Astro_Christina, @AstroHague and Alexey Ovchinin. #Apollo50th | https://t.co/5LaMOYLUkd pic.twitter.com/LeCL7ac52D — Intl. Space Station (@Space_Station) July 21, 2019

La navicella si è agganciata puntualmente al modulo russo Zvezda della Stazione Spaziale. Ancora una volta la tecnologia russa si è dimostrata assai affidabile: l'attracco è avvenuto in maniera del tutto automatica grazie al "rostro" della navicella che è stato catturato dal meccanismo a imbuto del modulo fino a far scattare i ganci. E' terminato così il viaggio di sei ore iniziato con il lancio della missione Beyond. Tra circa due ore, necessarie per le operazioni di controllo, gli astronauti potranno entrare nell'Iss e incontrare i colleghi Aleksej Ovčinin, Nick Hague e Christina Koch.

.@AstroDrewMorgan, @Astro_Luca and Alexander Skvortsov began their mission aboard the station Saturday when the hatches opened at 9:04pm ET. They join fellow Exp 60 crewmates @Astro_Christina, @AstroHague and Alexey Ovchinin. #Apollo50th | https://t.co/5LaMOYLUkd pic.twitter.com/LeCL7ac52D — Intl. Space Station (@Space_Station) July 21, 2019

L'INTERVISTA ALLA VIGILIA DELLA PARTENZA

Prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata. Il team è carico! #MissionBeyond — Luca Parmitano (@astro_luca) July 20, 2019

LE NUBI LUMINESCENTI NIOTTURNE DELL'ASTRONAUTA LUCA PARMITANO

© RIPRODUZIONE RISERVATA