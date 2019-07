di Paolo Ricci Bitti

Luca Parmitano comincia subito a dividere con noi terrestri le sue emozioni dalla stazione spaziale internazionale dove è tornato domenica per la missione Beyond dell'Agenzia spaizale europea. E come avvenne nel 2013 durante la sua prima missione Volare dell'Agenzia spaizale italiana, l'anima dell'astronauta è stata rapita dalle nubi luminescenti notturne, uno spettacolo che toglie il respiro e riservato finora solo ai 560 fra uomini e donne che hanno staccato così tanto l'ombra da Terra.



Ecco il primo tweet del colonello dell'aeronautica militare che, detto per inciso, in 48 ore è passato da 536mila a 576mila followers su Twitter.



«Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili». Questo il primo tweet di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nel messaggio una dedica al primo panorama visto dall'orbita, «il migliore possibile: nuvole notturne mozzafiato, eteree e quasi irreali», scrive l' astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) commentando il tweet con cui la Nasa mostra il suo lancio, con l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, il 20 luglio scorso.

Seeing these from the ISS is almost overwhelming. What an amazing ride. The Soyuz is truly an amazing spacecraft: flawless performance for MS13. And my first view from orbit couldn’t have been better: breathtaking noctilucent clouds, ethereal and almost unreal... https://t.co/oheI6czLk0 — Luca Parmitano (@astro_luca) July 22, 2019

Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!

Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD — Martin Lewis (@SkyInspector) July 21, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SPETTACOLARE INSEGUIMENTO DELLA SOYUZ ALL'ISS VISTO DALLA TERRA - VIDEO