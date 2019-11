App trasforma l'iPhone nel vecchio iPod Classic

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 27, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Nostalgia canaglia, che ti prende proprio quando non vuoi". Magari potrete selezionare proprio questa, la storica hit di Al Bano e Romina power, nel vostro nuovo-vecchio iPod. Grazie all'idea di un designer, infatti, la ruota che permetteva di navigare sul famoso dispositivo musicali mp3 potrà essere installata sui nuovissimiElvin Hu, studente di design presso il Cooper Union College di, ha svelato a The Verge il suo progetto. Con il supporto di un'app, sullo schermo dell'iPhone apparirà la mascherina di navigazione dell'iPod e si potrà navigare alla vecchia maniera per cercare le vostre canzoni preferite. Hu ha lavorato al progetto da ottobre e ieri ha condiviso un'anteprima con un video su. In sostanza la visione del giovane designer vi consentirà di trasformare il vostro iPhone in un iPod Classic a schermo intero. Il dispositivo musicale nato il 23 ottobre del 2001 ha segnato un'epoca, grazie proprio alla facilità d'uso.L'idea è piaciuta anche al papà dell'iPod,, che ha mandato un messaggio allo studente creativo: «Un bel ritorno al passato». Hu ha avuto questa idea dopo aver lavorato a un compito a scuola nel quale si parlava proprio dell'iPod: «Sono sempre stato un fan dei prodotti Apple sin da quando ero un bambino - ha rivelato Hu a The Verge. Prima che la mia famiglia potesse permettersene uno, disegnavo il layout dell'interfaccia iPhone sui coperchi delle scatole di Ferrero Rocher. I loro prodotti hanno fortemente influenzato la mia decisione di perseguire il design come carriera».