Nuovo iPhone: schermo curvo e controllo a distanza

di Paolo Travisi

Apple è pronta per una nuova rivoluzione. Gli smartphone del futuro potrebbero essere comandati a distanza, senza il contatto con le dita. Questa nuova tecnologia, touchless, ricorda molto da vicino il film Minority Report di Steven Spielberg, in cui Tom Cruise impartiva comandi al computer, muovendo semplicemente le mani.L'indiscrezione sull'ambizioso progetto su cui stanno lavorando gli ingegneri Apple, è stato rivelato dalla tv americana Bloomberg, che ha anticipato un'altra possibile novità degli iPhone di domani: lo schermo curvo. Due innovazioni tecnologiche, che se venissero realizzate entro i prossimi anni, cambierebbero ancora una volta il nostro modo di comunicare, con lo smartphone e attraverso di esso.Già oggi, Apple e il suo principale concorrente sul mercato, Samsung, usano tecnologia touchless per alcune funzionalità dei loro prodotti. Nel caso degli Iphone, il riconoscimento facciale (Face Id) consente di sbloccare il telefono, mentre Samsung con la funzionalità “air gestures” permette di sfogliare pagine web o rispondere alle telefonate. In entrambi i casi il contatto fisico resta indispensabile. Ma non per molto. Infatti secondo Bloomberg, che cita fonti «a conoscenza del progetto», l'azienda di Cupertino intende sviluppare questa tecnologia, ampliando la quantità di operazioni possibili dall'utente, solo con la gestualità delle dita e senza toccare lo schermo. Anche quest'ultimo verrebbe modificato: curvato all'interno, dall'alto verso il basso, anziché ai bordi, come già presente da tempo sui prodotti di fascia alta Samsung e sullo stesso Iphone X che adottano il display Oled. Se l'azienda guidata da Tim Cook deciderà di portare avanti queste due innovazioni, è probabile che arriveranno sul mercato, come ha anticipato Bloomberg, nel giro di tre anni, quando debutterà la rete mobile di quinta generazione, 5G.