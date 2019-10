Instagram, addio alla sezione “seguiti”: impossibile controllare like e commenti dei followers

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiamenti in vista per. Dopo aver eliminato la visualizzazione dei “mi piace” dalle singole foto, il popolare social network di proprietà diInc., ha già lanciato su un gran numero di dispositivi una nuova modifica: da oggi sarà eliminata la sezione “Seguiti”, denominata “Segui già” sui dispositivi Android, che permetteva di vedere i commenti e i like dei nostri followers ai post di altri utenti, una funzione che molti utilizzavano per “spiare” o controllare i propri amici e conoscenti.LEGGI ANCHE Facebook toglie i like, il test parte dall'Australia: esperimento gemello su Instagram In un articolo apparso sul sito di informazione americano BuzzFeed, è la stessa compagnia fondata da Mark Zuckerberg , attraverso le parole del Head of Product di Instagram Vishal Shah, a confermare che presto la funzione sarà completamente eliminata da Instagram. La motivazione? Secondo i dirigenti di Menlo Park, si tratta di un pannello utilizzato molto poco dagli utenti, nonostante sia una funzione che era presente fin dagli albori dell'applicazione. All'epoca era un modo per scoprire nuovi contenuti, suggerendoci quello che piaceva ai nostri amici, ma da quando è stata introdotta la sezione “Esplora”, il pannello “Seguiti” ha perso man mano utilità al punto che in pochi noteranno il cambiamento.D'ora in poi, quando faremo tap sul cuoricino che sta tra l'icona del proprio account e il tasto “+” per caricare nuovi contenuti, visualizzeremo un'unica sezione, quella dedicata alle “attività”. «Diverse persone non sapevano che la loro attività era visibile», ha detto Shah nell'intervista a Buzzfeed. «Ci siamo accorti che tale funzionalità non serviva più allo scopo per cui era stata inizialmente pensata, ma sorprendeva le persone che poi scoprivano che le le loro interazioni e attività erano pubbliche».