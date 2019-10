Instagram down, «non carica foto e stories»: caos tra gli utenti, ecco cosa sta succedendo

Io che corro su Twitter per capire se c’è un #instagramdown pic.twitter.com/OSq0y0WUYF — d 🏹 (@aafaccducazz) October 30, 2019

Quando appena apri Instagram e vedi che non carica più niente e quindi vieni subito qui perché hai sempre bisogno di certezze nella vita! #instagramdown pic.twitter.com/BiOHep1lmR — Chiara (@ItsChiaraBitch) October 30, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: problemi per il social network di proprietà die della galassia di Mark Zuckerberg, che dalle 16 circa sta dando problemi di connessione in tutta Italia. Migliaia le segnalazioni,, che monitora il funzionamento di operatori telefonici, app e social.Nel giro di pochi minuti su Twitter l'hashtagè diventato di tendenza. Inizialmente anche Facebook stava dando problemi e rallentamenti, ma in maniera molto più limitata rispetto a Instagram. Dall'azienda ancora nessun commento su quanto sta accadendo e sulle cause del manfunzionamento.