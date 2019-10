Instagram in versione "dark mode": ecco come attivarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E dopo l'addio al "Segui già" ecco la versione "dark mode". Instagram si rinnova e lo fa seguendo le orme di Twitter. Il social network fotografico più famoso al mondo offre da oggi la possibilità ai propri utenti di cambiare sfondo all'app. Da quello bianco a quello nero, molto gradito ad alcune persone perché più rilassante alla vista.Per tutti quelli che sul proprio iPhone hanno installato iOS13, ecco l'opzione che permette di togliere la luminosità e il bianco a Instagram. In questa maniera gli occhi sono meno stressati, soprattutto per chi utilizza per ore l'applicazione. Aiutando anche la batteria del telefonino. Per chi ha Apple, basterà andare nelle impostazioni del dispositivo mettendo in modalità "dark" tutto il sistema. In attesa che l'opzione arrivi esclusivamente per l'App. Chi ha Android dovrà aspettare ancora qualche giorno.