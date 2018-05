Instagram, si potranno "silenziare" gli amici senza farglielo sapere: ecco come

Novità su Instagram: il social darà la possibilità di silenziare i post degli account che si seguono senza smettere di seguirli. La modifica - spiega l'app - rende più facile personalizzare il proprio feed in base a ciò che si desidera vedere. I profili interessati non sapranno che sono stati silenziati e si potrà decidere in qualsiasi momento di riattivarli.



Come funzionerà questa nuova opzione? Quando si visualizza un post che si desidera silenziare si clicca sui tre puntini accanto al nome; si seleziona l'opzione "Silenzia Post", si conferma la disattivazione dell'account con "Silenzia". Per riattivare l'account, si va sul profilo e si clicca l'opzione "Riattiva post". Intanto il social, dopo il contatore del tempo che passiamo sulla piattaforma, introdurrà anche un altro strumento per aiutarci ad avere un rapporto più sano con la piattaforma. Agli utenti sarà notificato quando avranno visto tutti i post pubblicati dagli amici nelle ultime 48 ore.

