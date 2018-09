Impara a librarsi come gli uccelli migratori: è l'aliante "robot"

di E.B.

TRIESTE - Con l'aiuto del machine learning,è in grado di apprendere tecniche del volo e di librarsi come gli uccelli. Questo il risultato di un lavoro realizzato dal Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" - Ictp di Trieste e pubblicato online dalla rivista Nature. Lo studio, elaborato dal ricercatore dell'Ictp, Antonio Celani, in collaborazione con scienziati dell'Università della California San Diego e del Salk Institute for Biological Studies, fa luce su comeaccrescano la propria autonomia di volo minimizzando il dispendio di energia, e in che modo gli alianti autonomi potrebbero imitarli.Quando si librano in cielo, spiegano i ricercatori, gli uccelli sfruttano le correnti d'aria calda e ascendente - dette anche "termiche" - per volare e alzarsi in quota senza sbattere le ali. Utilizzando alianti di piccole dimensioni controllati a distanza, i ricercatori hanno cercato di fornire una dimostrazione pratica di teorie avanzate in precedenza.