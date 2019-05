Huawei senza Gmail e YouTube, gli smartphone già venduti per ora sono salvi

di Francesco Malfetano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Uno smartphone Huawei può arrivare a costare più di mille euro. Una cifra importante che sempre più consumatori italiani hanno deciso di spendere per acquistare un dispositivo in grado di scattare foto sopra la media, di ricaricarsi velocemente e di offrire ottime prestazioni in termini di velocità e stabilità. Certezze che hanno fatto la fortuna nel nostro Paese dell'azienda di Shenzhen e che ora, dopo l'annuncio di Google di aver bloccato la distribuzione della licenza per il sistema operativo...