A 16 anni è riuscito a hackerare Apple, rubare un sacco di file sicuri e accedere agli account dei clienti. Lo riferisce sulle sue pagine The

quotidiano australiano lo ha riferito giovedì e ha spinto Apple a rilasciare una dichiarazione rassicurante sul fatto che i loro dati siano al sicuro. The Age ha detto che il sedicenne - che non può essere nominato per ragioni legali - ha fatto irruzione nel mainframe di Apple diverse volte nel corso di un anno, utilizzando un sistema di "tunnel computerizzati e sistemi di bypass online". In pratica ha scaricato i file protetti e ha avuto accesso agli account dei clienti, utilizzando le istruzioni memorizzate sui portatili Apple, sequestrati nella sua casa di periferia, in una cartella chiamata "hacking hack hack".



Apple è stata descritta come l'adolescente dell'FBI, che a sua volta ha passato il caso alla polizia australiana. Il sospetto si è dichiarato colpevole, ha riferito sempre il quotidiano The Age, e la Reuters ha saputo che sarà condannato il 20 settembre . Secondo quanto riferito, l'avvocato dell'adolescente ha dichiarato di essere preso di mira perché è un ammiratore della compagnia da mille miliardi e spera di poterci lavorare un giorno. Si dice che sia ben noto nella comunità internazionale degli hacker.

Questa la dichiarazione della Apple rilasciata a Reuters e The Guardian:

In Apple proteggiamo vigorosamente le nostre reti e disponiamo di team dedicati o di professionisti della sicurezza delle informazioni che lavorano per rilevare e rispondere alle minacce

, ha affermato un portavoce.

In questo caso, i nostri team hanno scoperto l'accesso non autorizzato, lo hanno contenuto e riportato l'incidente alle forze dell'ordine. Abbiamo compromesso i loro dati personali

.

“Age”. Il