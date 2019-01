© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni annoci rivela le tendenze delle ricerche per alcune categorie. Cosa cercano gli utenti è una domanda molto curiosa, tutti vogliamo scoprire cosa interessa di più ai nostri amici e non solo in generale, ma anche a cosa sono interessati i nostri connazionali.SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio dedicato allein Italia nele ha fornito anche i dati relativi alle– quindi sulle keywords che i brand sponsorizzano di più per aumentare la loro visibilità.La ricerca individua alcune categorie di parole chiave che gli italiani hanno cercato più frequentemente nel 2018.É interessante notare che, tra i social più cercati su Google, Badoo occupa il 5 posto. Supera di parecchio le ricerche dell’altro sito di dating, Tinder, che ha ottenuto solo 280.200 ricerche mensili.In base al report, possiamo dire che gli italiani preferiscono risparmiare e cercano soprattutto i voli delle aziende aeree low cost.I leader assoluti nella categoria Sport sono calcio e moto. Le squadre più cercate sono, come è immaginabile, Juventus, Inter e Milan.Oggi tutti hanno un account di posta elettronica, con cui si è sostituito la posta normale. Vediamo quali sono i servizi a cui sono più abituati gli italiani: al primo posto delle ricerche troviamo la mail di Libero, invece Google è in seconda posizione.Porno è una categoria con ricerche totali molto alte rispetto alle altre categorie – tranne social.ll mondo dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le aziende, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato in continuo cambiamento. Ecco la Top 5 degli e-commerce più cercati in Italia: il leader assoluto è senza dubbio Amazon.É curioso notare che nella categoria Moda i 2 brand sportivi Adidas e Nike sono in cima alla classifica. Significa forse che ci stiamo spostando sempre più verso la comodità nella vita quotidiana?Parlando di banche, Unicredit è leader senza concorrenti di spicco – si può dire che è una delle banche a cui gli italiani sono più fedeli.I personaggi famosi più cercati del 2018? Fabrizio Frizzi, voluto bene da tutti, Cristiano Ronaldo, Chiara Ferragni, Valentino Rossi e Francesco Monte.Automobili: la Ferrari è una delle auto più cercate in Italia – interessante vedere la statistica di quelle più comprate.Vediamo un attimo le keyword in cui le aziende investono di più. Un nostro clic sulla pubblicità costa all’azienda in media 40 dollari.