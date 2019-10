CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Google insiste sul fronte degli smartphone. E non importa se in questo mercato il colosso di Mountain View ha meno del 2%. Per rinnovare la sfida ad Apple, il gruppo Google ha appena lanciato Pixel 4, il nuovo modello presentato ieri a New York. Rompere con il passato significa dare maggiore importanza alla fotografia piuttosto che al software. Il nuovo dispositivo monta infatti una doppia telecamera e presenta un'intelligenza artificiale integrata che permette di incrementare lo zoom e migliorare la risoluzione delle fotografie notturne...