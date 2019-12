Google 2019, i trend dell'anno: Nadia Toffa batte tutti, ma ci sono anche Patty Pravo e cubo di Rubik

Nadia Toffa

Parole emergenti

Personaggi emergenti

Come fare...?

Il 2019 volge al termine ed è arrivato il momento di dare uno sguardo alle parole, i fatti, i personaggi che hanno reso unico quest’anno. E’ tempo di Un Anno di Ricerche su Google , con cui ripercorriamo gli ultimi 12 mesi attraverso le domande che gli italiani hanno rivolto al motore di ricerca.In cima alle parole che hanno registrato un, seguita dall’incendio della cattedrale di Notre Dame e dalla kermesse canora sanremese. Ma sono i "perché" a catturare la nostra attenzione: l’attualità con “perché è caduto il governo”, “perché si chiamano sardine”, “perché la Turchia attacca i curdi”, “perché c’è la guerra in Siria” e “perché il Mose non funziona”; passando per le curiosità storiche con il “perché non siamo più tornati sulla Luna” e il ricorrente “perché si festeggia ferragosto”.Accanto ai “perché”, i “cosa significa”, che abbiamo cercato in relazione a luoghi turistici - come Macchu Picchu e Hollywood -, nei tormentoni estivi, nell’attualità economico-politica e, perché no, anche un pò nel gossip. Ma c’è un trend emergente che ha riscontrato l'interesse degli italiani nel 2019: le ricerche legate al “fai-da-te”. E se può sembrare ricorrente trovare in cima alla lista addobbi natalizi, costumi di carnevale o segnaposto pasquali , ci siamo fatti sorprendere dal fatto che a fare tendenza sia un pollaio o un condizionatore fatto in casa...Un nuovo modo di vivere la casa? Magari ci piace anche solo pensarlo1. Nadia Toffa2. Notre Dame3. Sanremo4. Elezioni europee5. Luke Perry6. Governo7. Joker8. Mia Martini9. Mahmood10. Thanos1. Nadia Toffa2. Luke Perry3. Mia Martini 4. Mahmood5. Mauro Icardi6. Cameron Boyce7. Matthijs De Ligt8. Achille Lauro9. Emma Marrone10. Patty Pravo1. Domanda navigator2. Cubo di Rubik3. Valigia4. Nodo alla cravatta5. Passaporto6. Boccoli7. Testo argomentativo8. Fattura elettronica9. Aereo di carta10. ChignonÈ solo un assaggio di Un Anno di Ricerche su Google. Su Google.com/2019 si può dare uno sguardo ai personaggi, le mete di vacanza (primo Zanzibar, poi Croazia e Sardegna, Calabria e Puglia), le ricette (la pastiera napoletana batte tutti, poi tiramisu e lenticchie), i biglietti (Lotteria Italia prima), i “come fare...”, i “cosa significa...” che hanno reso memorabile il 2019 degli italiani su Google. E, perché no, potrete anche dare uno sguardo alle tendenze di ricerca globali.