Fasce in testa per monitorare l'attenzione: luci diverse se l'alunno è distratto

di Domenico Zurlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fasce in testa perleggendo i segnali del cervello: è l’ultima trovata del governo cinese, sperimentata su migliaia di studenti nelle scuole del Paese, e che potrebbe essere testata su milioni di altri studenti, secondo la società americana che le ha progettate, la, una start-up con sede nel Massachussetts.Queste fasce, che utilizzano sensori di elettroencelografia, leggono la concentrazione degli alunni e possono aiutare gli insegnanti a identificare coloro che richiedono più assistenza: i neuroscienziati hanno però messo in dubbio l’efficacia di questi dispositivi,I dispositivi sono stati indossati per ora da 10mila scolari circa tra i 10 e i 17 anni: gli insegnanti hanno monitorato la loroutilizzando una applicazione che riceveva le informazioni dai dispositivi stessi. Le luci sulla parte anteriore delle fasce mostra anche colori diversi per diversi livelli di attenzione, segnalando agli insegnanti quando uno studente è distratto.